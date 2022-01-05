Азербайджан получил первый газ из Туркменистана через Иран

5 янв. 16:53

Туркменский газ начал поступать в Азербайджан в рамках трехстороннего соглашения с Ираном и Туркменистаном о его своповых поставках, рассказал заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью Госнефтекомпании АР (SOCAR) Ибрагим Ахмедов.

"На основании этого соглашения уже начались поставки газа через ирано-азербайджанскую границу", - цитирует его ТАСС.

Представитель SOCAR уточнил, что голубое топливо будет поступать в Азербайджан по двум направлениям: это Нахчыванская Автономная Республика и Астара на границе с Ираном.

"По второму направлению сейчас идет совместная с иранскими экспертами техническая подготовка к приему газа. Думаем, транспортировка газа в Астару, то есть на основную территорию Азербайджана, начнется в ближайшее время", - заявил Ахмедов.

Он добавил, что совокупные объемы поставок по обоим направлениям немного превысят 4 млн кубометров в день.

Представитель SOCAR указал, что своповые операции между Азербайджаном и Ираном по поставкам газа в Нахчыван велись и прежде: из Азербайджана газ направлялся через Астару в Иран, который передавал такие же объемы в Нахчыван.

"С начала года поставки осуществляются в соответствии с новым соглашением, то есть в счет газа, который Иран получает из Туркменистана", - заключил Ибрагим Ахмедов.

Напомним, 28 ноября между Азербайджаном, Ираном и Туркменистаном было подписано трехстороннее соглашение по своповым поставкам газа, церемония прошла в Ашхабаде в рамках 15-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в присутствии президентов трех государств Ильхама Алиева, Эбрахима Раиси и Гурбангулы Бердымухамедова. Согласно условиям контракта, ежегодно из Туркменистана в Азербайджан через Иран будет поступать от 1,5 до 2 млрд кубометров газа.