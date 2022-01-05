Армения сменила посла в России

5 янв. 16:35

Новым послом Армении в России стал экс-министр обороны РА Вагаршак Арутюнян, соответствующий указ подписал президент Армен Саркисян.

Еще одним указом с этого поста был отправлен в отставку Вардан Тоганян, передает Sputnik Армении.

Напомним, и. о. министра обороны РА Вагаршак Арутюнян ушел в отставку 20 июля.

Вагаршак Арутюнян в 1999-2000 годы работал министром обороны, занялся политической деятельностью. В 2002 году был разжалован одним из зачинщиков карабахского конфликта, бывшим тогда президентом Робертом Кочаряном, потерял звание генерал-лейтенанта. В 2019 году указом главы государства Армена Саркисяна был восстановлен в звании. В августе 2020 года стал главным советником премьер-министра Никола Пашиняна, а в конце ноября того же года возглавил оборонное ведомство.