Токаев объявил жесткие меры

5 янв. 16:09

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с экстренным обращением к нации. Его показал телеканал "Хабар 24".

Обращаясь к народу, глава государства заявил, что, начиная с сегодняшнего дня, он займет пост председателя Совета безопасности страны. Ранее на этой должности был первый президент, лидер нации Нурсултан Назарбаев.

Токаев заверил, что, в целях безопасности жителей страны и самого государства, он "намерен действовать максимально жестко", выразил уверенность, что народ его поддержит.

Характеризуя обстановку в Алматы, он заявил о массовых нападениях на сотрудников правопорядка, в результате которых есть убитые и раненые.

Он подчеркнул, что "толпы бандитствующих элементов" нападают на военных, издеваются над ними, "подвергают насилию женщин, грабят магазины".

Президент уточнил, что "обстановка накалилась и в некоторых областных центрах", там был введен режим чрезвычайного положения.

По словам главы государства, цель принимаемых мер - "безопасность и спокойствие граждан", целостность Казахстана. Однако, отметил Токаев, этих решений пока недостаточно.

Он указал на "высокую организованность хулиганствующих элементов". "Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово", - подчеркнул президент.

Кроме того, глава государства уточнил, что он остается и будет оставаться в Нур-Султане, несмотря на ситуацию, так как это "его конституционная обязанность - быть вместе с народом". Токаев выразил уверенность, что вместе с народом удастся преодолеть "эту черную полосу в истории Казахстана".

"В скором времени я выступлю с новыми предложениями по политической трансформации Казахстана. Я остаюсь на прежней позиции последовательных реформ", - пообещал он.