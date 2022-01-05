Разгромлен офис телеканала "Мир" в Алма-Ате

5 янв. 15:54

Офис представительства телеканала "Мир" разгромлен в ходе беспорядков в казахстанском мегаполисе Алма-Ата. Оборудование уничтожено, сотрудники эвакуированы.

"В Алматы разгромлен офис представительства МТРК "Мир". Уничтожено телевизионное оборудование. Благодаря активной помощи акимата все сотрудники телерадиокомпании "Мир" своевременно эвакуированы и находятся в безопасности", - говорится в Telegram-канале "МИР 24. Первый Евразийский".

Ранее Sputnik Казахстан сообщил об удержании его корреспондента в Алма-Ате митингующими, захватившими офисы на площади Республики.