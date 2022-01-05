В Госдуме осудили вмешательство во внутренние дела Казахстана

5 янв. 15:34

Протестами в Казахстане не должны воспользоваться силы, заинтересованные в дестабилизации постсоветского пространства. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Сейчас важно как никогда удержать ситуацию в правом русле и не дать воспользоваться ею силам, заинтересованным в общей дестабилизации в государствах постсоветского пространства, не допустить кровопролития и жертв. Надеемся на скорейшую нормализацию в Казахстане", - написал он в своем Telegram-канале.

Россия и Казахстан "связывают не только добрососедские отношения, но и стратегическое партнерство", отметил Слуцкий.

Глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов связал протесты с внешним вмешательством. Он считает, что скачок цен на газ и автомобильное топливо - лишь формальный повод начавшихся 2 января акций протеста в Казахстане .