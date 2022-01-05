Скончался грузинский актер Николоз Кацаридзе

5 янв. 14:58

В возрасте 43 лет скончался известный грузинский актер Николоз (Ника) Кацаридзе. Об этом сообщает тбилисский Государственный академический театр имени Шота Руставели.

Причина смерти выясняется, по предварительной версии артист умер от сердечного приступа.

"Сегодня наш театр переживает величающую печаль и боль. Умер актер Николоз Кацаридзе", - говорится в сообщении театра.

Николоз Кацаридзе родился 29 ноября 1978 года в Тбилиси. Окончил факультет Грузинского театрального института. Он с 2005 года являлся актером Тбилисского академического театра имени Шота Руставели.