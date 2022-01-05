Песков: Казахстан не запрашивал помощь у России

5 янв. 14:38

Казахстан не запрашивал помощь у России в связи с ситуацией в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Ранее протестующие перекрыли центр города Алма-Аты и окружили резиденцию президента Касым-Жомарта Токаева. ТАСС сообщает, что здание захвачено. В ходе беспорядков в крупнейшем мегаполисе Казахстана пострадали 500 гражданских лиц, включая женщин и стариков. Повреждено 130 автомобилей, включая 30 пожарных машин и карет скорой помощи.

Протесты в Казахстане начались 2 января. В этот день жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области массово вышли на улицы с требованием снизить повышенными вдвое цены на сжиженный нефтяной газ. Позднее протесты охватили всю республику. Президент ввел ЧП в столице Нурсултане и отправил правительство в отставку.