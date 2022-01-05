Протестующие захватили резиденцию президента Казахстана в Алма-Ате

5 янв. 14:29

Рядом с резиденцией президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаев в Алма-Ате слышны выстрелы, передает корреспондент РИА Новости.

По его данным, участники протестов перегородили улицу Назарбаева около резиденции Токаева. Слышны звуки шумовых гранат.

Улица вблизи резиденции занята митингующими.

По данным ТАСС, протестующие уже захватили здание резиденции Токаева в Алма-Ате.

Напомним, протесты в Казахстане начались 2 января с митингов в городах Жанаозен и Актау в Мангистауской области из-за двукратного роста цен на топливо.