В столице Казахстана введено чрезвычайное положение

5 янв. 14:15

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в столице Нур-Султане. Токаев подписал соответствующий указ. Режим ЧП введен с 16:00 (13:00 по московскому времени) 5 января до полуночи 19 января "в связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан".

В период действия ЧП в Нур-Султане вводится комендантский час - с 23:00 до 07:00.

Нур-Султан стал четвертым регионом Казахстана, где введено чрезвычайное положение на фоне массовых беспорядков. Ранее ЧП было введено в Алма-Ате, Мангистауской и Алматинской областях.

Напомним, протесты в Казахстане начались в первых числах января из-за двукратного повышения цен на сжиженный нефтяной газ. Президент страны Касым-Жомарт Токаев утром 5 января отправил правительство в отставку.

Наибольший размах получили протесты в Алма-Ате. Там протестующие вступили в драку с полицией и начали отбирать у силовиков снаряжение. Силы МВД ответили светошумовыми гранатами. Митингующим удалось удалось проникнуть в здание городской мэрии. В ходе беспорядков избиты порядка 500 гражданских лиц, сожжено 130 автомобилей, включая 33 скорые и пожарные машины, сообщает комендант Алма-Аты.