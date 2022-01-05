Ситуация в Байконуре спокойная, несмотря на протесты в Казахстане

5 янв. 13:54

Протесты в Казахстане не сказались на ситуации в городе Байконур, полиция работает в штатном режиме, говорится в пресс-службе Роскосмоса.

"В городе Байконур ситуация спокойная, все правоохранительные органы работают в штатном режиме. О ситуации вокруг Байконура глава администрации Константин Бусыгин регулярно докладывает главе госкорпорации Дмитрию Рогозину", - отмечается в сообщении.

Байконур - первый в мире космодром, откуда запущен первый искусственный спутник Земли. После развала Советского союза космодром перешел под суверенитет Казахстана. Россия каждый год платит 115 млн долларов за аренду Байконура.