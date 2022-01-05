Турция следит за событиями в Казахстане

5 янв. 13:38

Турция внимательно следит за происходящим в Казахстане, но выражает уверенность в преодолении кризиса, отмечается в заявлении турецкого МИД.

"Мы внимательно следим за акциями протеста, которые начались 2-3 января 2022 года в Казахстане и закончились отставкой правительства сегодня утром. Мы придаем большое значение стабильности дружественного Казахстана. Наша надежда - мир и спокойствие братского казахского народа. Мы полностью уверены в том, что руководство Казахстана преодолеет этот кризис. Мы доверяем здравому смыслу казахстанцев и надеемся на нормализацию ситуации в ближайшее время", - говорится в распространенном турецким внешнеполитическим ведомством заявлении.

"Желаем скорейшего выздоровления нашим казахстанским братьям, которые получили ранения, в том числе сотрудникам сил безопасности", - отмечается в сообщении.