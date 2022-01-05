Алиев объявил 2022 годом города Шуша

5 янв. 13:20

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 2022 год в Азербайджане "Годом города Шуша". Соответствующее распоряжение он подписал 5 января.

В распоряжении говорится: "Шуша - венец Карабаха, священное и дорогое место для нашего народа. Любовь к Шуше - неотъемлемая часть духовного бытия каждого азербайджанца. Основанный в 1752 году Карабахским ханом Панахали ханом город Шуша, который в этом году отметит свое 270-летие, прошел содержательный путь развития, сыграл исключительную роль в культурной и общественно-политической жизни Азербайджана и всего Южного Кавказа".

Город Шуша был освобожден армией Азербайджана в ходе Второй карабахской войны во время операций 4-7 ноября 2020 года.