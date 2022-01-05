Пашинян: Армения не вернется к длинным выходным

5 янв. 13:07

Армения не будет возвращаться к длинным новогодним выходным. Об этом на первом заседании кабмина заявил премьер Армении Никол Пашинян. Такое решение принято по итогам многолетних обсуждений, пояснил он.

Для восстановления страны необходимо сосредоточиться на работе и результатах, сказал Пашинян. В то же время право на отдых не должно ограничиваться. Законодательством Армении установлено 20 рабочих дней отпуска, а также 12 нерабочих дней, напомнил премьер.

"Конечно, возможны случаи, когда праздник может приходиться, скажем, на четверг, и мы в этом году делаем пятницу нерабочим днем. Но в целом мы не намерены возвращаться к длинным новогодним выходным", - сказал он.