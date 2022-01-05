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Пашинян: Армения не вернется к длинным выходным

Пашинян: Армения не вернется к длинным выходным

Армения не будет возвращаться к длинным новогодним выходным. Об этом на первом заседании кабмина заявил премьер Армении Никол Пашинян. Такое решение принято по итогам многолетних обсуждений, пояснил он. 

Для восстановления страны необходимо сосредоточиться на работе и результатах, сказал Пашинян. В то же время право на отдых не должно ограничиваться. Законодательством Армении установлено 20 рабочих дней отпуска, а также 12 нерабочих дней, напомнил премьер. 

"Конечно, возможны случаи, когда праздник может приходиться, скажем, на четверг, и мы в этом году делаем пятницу нерабочим днем. Но в целом мы не намерены возвращаться к длинным новогодним выходным", - сказал он.

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