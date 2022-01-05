РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика

"Северный поток-2" расколол руководство Германии

&quot;Северный поток-2&quot; расколол руководство Германии

Депутат бундестага от фракции ХДС/ХСС Юрген Хардт заявил о серьезных расхождениях в правительстве ФРГ из-за газопровода "Северный поток-2" из России в Германию. 

"Спустя всего несколько недель во внешней политике и политике безопасности светофорной коалиции начали появляться трещины", — отметил Хардт в беседе с изданием WAZ.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок сказала о большой геостратегической роли газопровода. По ее словам, СП-2 - больше, чем чисто экономический проект. В то же время канцлер Олаф Шольц считает, что процесс сертификации СП-2 проходит "совершенно без политики". 

1275 просмотров
Поделиться:
Распечатать:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео