Митингующие ворвались в здание мэрии Алма-Аты

5 янв. 12:33

Митингующие в Алма-Ате проникли в здание мэрии, там начался пожар, сообщает корреспондент РИА Новости. По его данным, протестующие разбили окна на первом этаже и ворвались в здание с нескольких сторон. Слышны выстрелы очередями неподалеку. Над зданием мэрии поднялся черный дым, из окон на втором этаже вырывается огонь.

Сообщается также, что в городе протестующие ввязались в драку с полицией, избивают силовиков и отбирают у них снаряжение. Силы МВД применяют спецсредства и светошумовые гранаты.

Протесты в Казахстане начались в первые дни января после повышения цен на сжиженный нефтяной газ.