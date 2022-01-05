Генпрокуратура Казахстана обратилась к гражданам

5 янв. 12:18

На фоне протестов из-за повышения цен на сжиженный газ генеральная прокуратура Казахстана призвала митингующих соблюдать нормы правопорядка и требования полицейских.

"В целях обеспечения законности, руководствуясь статьей 31 закона "О прокуратуре", призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, соблюдать законные требования сотрудников органов внутренних дел и уполномоченных органов, оказывать им необходимое содействие", - отмечается в заявлении заместителя генерального прокурора Казахстана Булата Дембаева.

Он призвал граждан республики "не распространять сведения, не соответствующие действительности, не поддаваться на провокации и не нарушать режим чрезвычайного положения".