В МИДе назвали имя представителя России на переговорах с НАТО

5 янв. 12:02

На заседании Совета Россия-НАТО российскую сторону будет представлять межведомственная делегация МИД и Минобороны, сказал замглавы МИД РФ Александр Грушко.

В предстоящих переговорах с Североатлантическом альянсе будет Грушко и представители Минобороны РФ, пояснил он.

"Мы исходим из того, что военные не только будут присутствовать на заседании, но и самым непосредственным образом участвовать в обсуждении вопросов военной безопасности", — отметил Грушко.

Переговоры представителей НАТО и России по российским преложениям о гарантиях безопасности пройдут 12 января. 10 января пройдут переговоры России и США. 13 января - на площадке ОБСЕ.