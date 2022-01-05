Армения одобрила зону свободной торговли ЕАЭС с Сингапуром

5 янв. 11:32

Правительство Армении одобрило ратификацию договора о создании зоны свободной торговли между Сингапуром и Евразийским экономическим союзом. Рамочное соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве и договор о свободной торговле подписаны 1 октября 2019 года в Ереване.

Документы переданы в Конституционный суд Армении для установления соответствия их положений основному закону Армении. После положительного заключения они будут направлены в парламент на ратификацию.

Ранее в Евразийской экономической комиссии заявили, что ЗСТ с Сингапуром будет иметь сложную форму и касаться торговли не только товарами, но услугами и капиталовложений.