В МИД России прокомментировали протесты в Казахстане

5 янв. 11:15

МИД РФ оценило протесты в Казахстане. На Смоленской площади заявили, что следят за развитием ситуации.

"Внимательно следим за развитием ситуации в Казахстане. Данных о пострадавших российских гражданах нет", — говорится в заявлении.

Ранее в ряде городов Казахстана прошли митинги из-за роста цен на сжиженный газ. Задержано 200 человек. Президент

В ходе акций протеста сотрудники правоохранительных органов задержали более 200 человек. Президент Касым-Жомарт Токаев ввёл ЧП в Алма-Ате, Мангистауской и Алматинской областях.