В центре Алма-Аты идут столкновения между полицией и демонстрантами

5 янв. 10:58

В центре Алма-Аты (бывшей столицы Казахстана) начались столкновения между полицией и демонстрантами. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

По его словам, митингующие захватили и избили нескольких полицейских. Сотрудники МВД остановили на подступах к центру города сотни протестующих, имевших при себе дубинки. Против них применяются светошумовые гранаты и спецсредства.

По данным некоторых казахстанских СМИ, митингующие захватили здание администрации Алма-Аты.

Акции протеста в Казахстане начались в первые дни января в Жанаозене и Актау из-за роста цен на сжиженный газ. Сегодня утром президент Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку.