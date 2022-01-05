Полицейские Актобе поддержали протестующих

5 янв. 10:29

Казахстанские полицейские в городе Актобе заявили о своей солидарности с протестующими. Об этом сообщает информагентство Orda.kz.

"Полицейские в Актобе заявили, что они с народом, не будут поднимать руку на народ", - говорится в сообщении.

Передается, что "в Актобе у акимата стоит 1000 протестующих. Они жгут костры, чтобы согреться. Митингующие со вчерашнего дня требуют выйти акима области".

В прикрепленном видео видно, что полицейские не задерживают народ, а протестующие скандируют, что полиция с ними.

В административном центре Мангистуской области, на западе Казахстана городе Актобе на центральной площади собрались тысячи граждан. В основном - это рабочие разных предприятий.

Ранее сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство на фоне протестов из-за повышения цен на сжиженный газ.