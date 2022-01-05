Из-за оползня на Кубани "поплыл" участок трассы Джубга – Сочи

5 янв. 9:09

Сегодня после сильных ливней в районе Сочи начался "оползневый процесс", повлиявший на дорожное полотно трассы Джубга - Сочи в Лазаревском районе, - сообщила госавтоинспекция Кубани.

В посте в своем Instagram-аккаунте ведомство сообщило о том, что на 161 км трассы Джубга - Сочи - граница с Абхазией введено реверсивное движение, - передает портал Юга.ру.

На конструкцию дорожного полотна повлияла высокая влажность: со стороны обрыва покрытие пошло трещинами и начало сползать вниз. Чтобы избежать трагедий, на участке трассы установили ограничительные конструкции, там дежурит наряд ДПС.

В начале января погода в горах Сочи сильно ухудшилась, и МЧС неоднократно предупреждало о сильном снеге и лавинах, а Краснодарский гидрометцентр продлил до 5 января предупреждение о ливнях и подъеме воды в реках.