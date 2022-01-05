Погранслужба Киргизии готова отражать казахстанские протесты

5 янв. 7:20

Погранслужба Киргизии отслеживает ситуацию в соседнем Казахстане и готова в случае ее обострения принять соответствующие меры, - сообщили в пресс-центре погранведомства.

"Пограничная служба ГКНБ КР (Госкомитета Нацбезопасности Киргизской Республики, - ред.) отслеживает ситуацию в соседней республике и на приграничной территории. В случае обострения обстановки будут приняты соответствующие меры во взаимодействии с МВД, МЧС и другими госорганами", - заявил представитель пресс-центра, передает РИА Новости.

Подразделения погранслужбы Киргизии, в том числе дислоцированные на киргизско-казахстанском участке госграницы, в связи с празднованием Нового года с 30 декабря 2021 года несут службу в усиленном режиме, - напомнили в ведомстве.