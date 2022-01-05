Польша закроется от Беларуси пятиметровым стальным забором

5 янв. 5:14

Польша в нынешнем году намерена построить капитальное заграждение на границе с Беларусью, - заявил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Вонсик.

"Сегодня Пограничная стража подписала договоры. Три крупных договора о строительстве заграждения", - рассказал Вонсик, передает РИА Новости.

Заместитель главного коменданта Пограничной стражи Польши Виолета Гожковская сообщила, что длина высота заграждения составит 5 м, а его длина - 186 км. Конструкцию оснастят камерами ночного видения, датчиками движения, камерами дневного видения, а строительные работы будут одновременно вестись на четырех участках.

Для строительства заграждения будет использована сталь, в заборе предусмотрены 22 калитки для того, чтобы сделать возможной миграцию животных.

Окончание строительства намечено на конец июня 2022 года.