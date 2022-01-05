На Кубань вернется тепло

5 янв. 3:28

Уже сегодня на Кубань придет небольшое потепление - дожди и сильный ветер сменятся затишьем, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Краевую столицу ждут два дня без осадков, с переменной облачностью и повышением температуры воздуха до 10 градусов тепла днем 5 января и до 13со знаком "плюс" днем 6 января. Четверг станет самым теплым днем праздничной недели - воздух прогреется благодаря южному ветру со скоростью 7 м/с, - передает портал Юга.ру.

На территории края местами продолжатся небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В равнинной части региона юго-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, с порывами до 15-18 м/с, а в горах - до 20 м/с.

Температура воздуха поднимется от 6 тепла на юго-востоке Краснодарского края до 14 в его южной части. На побережье следующие двое суток пройдут преимущественно без осадков, там тоже потеплеет - на участке Анапа-Геленджик днем ожидается до 15 тепла.

В горах прогноз не столь оптимистичный - по прогнозу Специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей, до 7 января в горах сохраняется опасность схода лавин. Также вероятно сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях со всеми возможными негативными последствиями этого процесса.