Казахстан продолжат штурмовать метели и снегопады

5 янв. 1:45

Завтра, 5 января, с прохождением ложбины Северо-Западного циклона на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, - сообщили синоптики Казгидромета.

В большинстве областей пройдет снег, в южных регионах страны также ожидаются осадки в виде дождя и снега, местами по республике ожидаются гололед, туман.

На севере и востоке Карагандинской области ожидается низовая метель, на северо-западе Актюбинской области к низовой метели добавится туман, а в горных районах Туркестанской области – сильные осадки, также ожидается усиление ветра с низовой метелью, - передает Sputnik Казахстан.

В Нур-Султане завтра днем облачно, 11-13 градусов мороза, ночью будет снегопад, а температура упадет до 15-17 градусов мороза. В Алматы будет облачно, ночью ожидается снег температура днем будет около нуля градусов. В Шымкенте тоже облачно и снежно, температура ночью около нуля, а днем 4-6 тепла.