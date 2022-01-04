Три турецкие газовые компании продлили контракты с "Газпромом"

4 янв. 21:56

Три частных турецких импортера газа, на которых приходится почти 12% годового спроса страны, продлили контракт на поставку газа с "Газпромом", - сообщило агентство ICIS.

Akfel Gaz, Enerco Enerji и Avrasya Gaz, входящие в группу Akfel Commodities Turkey, возобновили импорт российского газа в последние четыре дня 2021 года и, как предполагалось, будут получать около 20 млн кубометров в сутки, - передает "Интерфакс".

Enerco Enerji и Avrasya Gaz, возможно, продлили свои контракты с "Газпромом", которые истекли в конце 2021 года, на два года. Enerji собиралась импортировать из России 2,5 млрд кубометров в год, а Avrasya Gaz - 0,5 млрд кубометров в год.

Akfel Gaz имеет долгосрочный контракт на 2,25 млрд кубометров до 2043 года.