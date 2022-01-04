Власти Актобе пошли на уступки протестующим

4 янв. 21:44

Власти города Актобе на западе Казахстана снизили цену на сжиженный газ до 50 тенге ($0,11) в связи с протестами против повышения цен на топливо, - сообщила сегодня пресс-служба горадминистрации в своем аккаунте в Instagram.

"Сегодня в Актобе участники мирного митинга потребовали от местного исполнительного органа решения двух вопросов. Первое - освобождение задержанных в ходе митинга. Это требование выполнено - задержанные освобождены", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Второе требование касалось снижения цены на сжиженный газ, и оно тоже выполнено - цена на сжиженный газ снижена до 50 тенге, - уточнили в пресс-службе.

Напомним, жители Мангистауской области Казахстана устроили акцию протеста против повышения цен на сжиженный газ, выросший с 1 января с 60 до 120 тенге за литр. К ним присоединились жители других регионов страны. Митингующие требовали снизить стоимость голубого топлива до 50 тенге за литр, а не до 80-90 тенге, как обещали в правительстве. Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации, члены которой сегодня сообщили, что готовы выполнить главное требование протестующих и снизить цену газа в Мангистауской области. По информации из соцсетей, митинги в поддержку протестующих проходят и в соседних Атырауской и Западно-Казахстанской областях.