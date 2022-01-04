Три прививки не спасли от коронавируса короля и королеву Швеции

4 янв. 21:29

Король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия сдали положительный тест на коронавирус COVID-19, - сообщают европейские СМИ со ссылкой на заявление королевского дворца.

"Король и королева, которые полностью вакцинированы тремя инъекциями, переносят заболевание в легкой форме и чувствуют себя хорошо, учитывая обстоятельства", - говорится в заявлении, передает "Интерфакс".

В Швеции в конце минувшего 2021 года выявили рекордно высокое число зараженных коронавирусом COVID-19 за сутки - свыше 11,5 тыс человек, а всего в стране с начала пандемии зафиксировали более 1,3 млн зараженных, болезнь унесла жизни более 15,2 тыс человек.