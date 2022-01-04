В Казахстане сбоит мобильный интернет Beeline

В Казахстане наблюдаются перебои с мобильным интернетом, - подтвердил оператор мобильной связи Beeline, отметив, что происходит это по независящим от компании причинам.
"В настоящее время у нас наблюдаются ограничения с предоставлением услуги мобильного интернета по независящим от компании причинам", - сообщил официальный аккаунт оператора в Twitter, передает РИА Новости.
Перебои с мобильным интернетом в крупных городах Казахстана наблюдаются с понедельника. Так, в крупнейшем городе Казахстана - Алматы - у пользователей не работают интернет-мессенджеры и социальные сети.