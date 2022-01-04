Сергей Лавров провел телефонную беседу с главой МИД Индии

4 янв. 20:43

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня провел телефонный разговор с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, в ходе которого обсудил с индийским коллегой практические вопросы двустороннего сотрудничества, - говорится в сообщении МИД РФ.

"Обсуждались практические вопросы двустороннего сотрудничества в развитие итогов российско-индийского саммита в Нью-Дели 6 декабря 2021 года. Подтвержден настрой на последовательное укрепление отношений особо привилегированного стратегического партнерства между двумя государствами в сферах экономики и инвестиций, ядерной энергетики, космоса, высоких технологий, здравоохранения", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Министры также согласовали дальнейшие шаги по расширению взаимодействия в региональных и международных делах, в том числе сотрудничества в ШОС, БРИКС, РИК (Россия-Индия-Китай), а также в ООН и ее Совете Безопасности, - добавили в МИД России, уточнив, что телефонный разговор состоялся по инициативе индийской стороны.