Иран расширяет участие в региональных транспортных проектах

Второй грузовой состав отправился из Пакистана в Турцию через Иран при координации таможенных служб, железных дорог и экспедиторов трех стран после возобновления работы железнодорожного контейнерного сервиса в прошлом месяце, сообщает иранское информационное агентство Fars.

Поезд, который вмещает в себя 24 вагона с тальком, обычно используемым для производства детской присыпки, косметики, средств личной гигиены и промышленных товаров, выехал из Пакистана в Стамбул на прошлой неделе. После прибытия на иранскую железнодорожную станцию Захедан через пограничную станцию Мирджаве, груз перегружается в контейнеры для перевозки через пограничную турецкую станцию Рази, информирует PressTV.

Тегеран заявляет о приоритете завершения транзитных коридоров и установления железнодорожного сообщения со странами региона для развития пассажирских и грузовых железнодорожных перевозок. В 1985 году Иран, Пакистан и Турция образовали региональную межгосударственную экономическую Организацию экономического сотрудничества (ОЭС), к которая присоединилось еще семь государств. В декабре первый грузовой поезд с рисом, финиками и розовой солью выехал из Исламабада в Стамбул после 10-летнего перерыва.

На прохождение маршрута из Исламабада в Стамбул поезду требуется 10 дней, что в два раза меньше, чем путь длительностью 21 день по морю между Турцией и Пакистаном. Общая протяженность железной дороги составляет 6540 км, в том числе 2603 км по территории Ирана и 1990 км - по территории Пакистана. Пробный запуск железной дороги Исламабад – Тегеран - Стамбул, известной, как Eco Container Train (ITI) был осуществлен в 2009 году, но она так и не была полностью введена в эксплуатацию. Несмотря на это, страны все равно планировали запустить по этому маршруту и пассажирский поезд с целью дополнить китайскую инициативу "Один пояс - один путь".

"Запуск контейнерного поезда из Пакистана в Иран и Турцию был давней мечтой стран региона, которая снова стала реальностью", - сказал министр железных дорог Пакистана Азам Хан Свати на церемонии открытия проекта. Он подчеркнул, что укрепление и расширение железнодорожного сотрудничества в рамках ОЭС будет способствовать региональной стабильности и миру.

ITI будет соединена с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая, населенным тюркоязычными народами мусульманского вероисповедания, и будет способствовать дальнейшему развитию инициативы "Один пояс - один путь", связывающей страны Азии, Африки и Европы стоимостью в примерно триллион долларов.

Китай рассматривает инфраструктуру Ирана, в частности, как часть "Одного пояса - одного пути" и стремится к активному участию в ее создании. Ирану же железная дорога ITI поможет обойти санкции США. Для Тегерана это привлекательный альтернативный торговый путь, поскольку торговля между странами ОЭС идет в местной валюте.

Соединенные Штаты проводят политику "максимального давления" на Иран, чтобы изолировать страну путем прекращения всех способов международной торговли, но помешать стране торговать со своими соседями практически невозможно.

Транзитный коридор ОАЭ - Иран - Турция

В декабре минувшего года гендиректор Управления по международному транзиту и транспорту Организации дорог и транспорта ИРИ Джавад Хедаяти заявил, что Исламская Республика, Азербайджан и Грузия достигли договоренности об организации транзитного маршрута, соединяющего Персидский залив с Черным морем.

Этот транзитный маршрут потенциально может соединиться с ITI и еще больше повысить транспортную связанность в регионе, учитывая, что Пакистан и Турция являются близкими союзниками Азербайджана, а также имеют прочные торговые отношения с Ираном.

Хедаяти также объявил об открытии транзитного коридора, соединяющего ОАЭ с Турцией через Иран после того, как испытательный проезд двух грузовиков Эмиратов из Ирана в Турцию через пограничный переход Базарган прошел успешно. По его словам, это сократило время в пути, которое обычно занимает 20 дней и требует пересечения Баб-эль-Мандебского пролива, Красного моря и Суэцкого канала.

Запуск коридора в начале декабря совпал с визитом в Тегеран старшего советника по национальной безопасности ОАЭ шейха Тахнуна бен Заида Аль Нахайяна. По сообщениям СМИ, открытие сухопутного транзитного коридора из ОАЭ в Турцию через Иран, широко обсуждалось на переговорах шейха с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани и другими официальными лицами.

Однако на днях со слов министра иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу стало известно, что Турция получила предложение от Объединенных Арабских Эмиратов о наземных перевозках через Ирак. Во время визита в ОАЭ министр отметил, что стороны готовятся к подписанию соглашения о наземном транспорте. Известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдогана посетит Эмираты в феврале.

"Любое судно, которое в настоящее время отправляется из Стамбула в ОАЭ, идет от 25 до 28 дней по морю, а по суше это занимает 10 дней. Однако большую часть этого времени уходит на таможенное оформление", - сказал Чавушоглу, подчеркнув необходимость сокращения этого времени и сообщив, что по этому вопросу ведутся переговоры.

В прошлом году министр транспорта Турции заявил, что Багдад и Анкара планируют проложить железнодорожную ветку от иракского порта Эль-Фао в провинции Басра до столицы и до границы с Турцией.

Во время визита в Багдад в конце декабря министр дорог и городского развития Ирана Ростам Касеми подписал соглашение со своими иракскими коллегами о строительстве железнодорожной линии Басра-Шаламче

Официальное информационное агентство IRNA сообщило, что стороны договорились о создании совместного предприятия в течение двух месяцев, которое займется выполнением работ по прокладке путей. Линия длиной в 30 километров в конечном итоге может связать Иран со Средиземным морем через Ирак и Сирию.