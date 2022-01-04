Циклон "Аннет" принесет в столичный регион сильнейший снегопад

4 янв. 20:27

Уже сегодня вечером на столичный регион обрушится циклон "Аннет", который принесет в столичный регион 20% месячной нормы снега и новые сугробы, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.

Циклон будет раскручиваться в системе обширного североатлантического вихря. В Москве небольшие осадки начнут сыпать в темное время суток и продолжатся утром, ночная температура составит 7-10 градусов мороза.

"С 09.00 до 11.00 часов снег станет постепенно усиливаться, видимость ухудшится до 1000-1500 м, а с полудня до 15 часов снегопад будет валить с максимальной интенсивностью, когда при порывах ветра до 13-18 м/с начнется метель и видимость сократится до 500-1000 м – именно в это время и ожидается наибольшая вероятность сбоев в наземном и авиационном сообщениях", - сообщил Тишковец, передает РИА Новости.

Плотный снег, немного ослабевая, будет идти до 18 часов, после чего ненастье примет незначительный и очаговый характер. За предстоящий световой день выпадет около 8 мм снега, что соответствует 20% всей январской нормы, а высота снежного покрова в столице подрастет с 26 до 30 см.

Еще один неприятный момент - атмосферное давление к вечеру среды в Москве опустится до 728 мм рт ст, что на 20 единиц ниже нормы. В условиях уменьшения содержания кислорода в воздухе негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей: гипотоников, гипертоников, сердечников, с заболеваниями органов дыхания, - добавил Тишковец.