В Подольске пылает емкость с пропаном

4 янв. 20:13

Сегодня вечером в подмосковном Подольске вспыхнул резервуар с пропаном, - сообщили в экстренных службах области.

"На проспекте Юных Ленинцев происходит факельное горение резервуара с пропаном объемом около 5 кубических метров", - цитирует собеседника РИА Новости.

Сложность в тушении пламени заключается в том, что горящий резервуар примыкает к двухэтажному складу, в котором хранится тротуарная плитка.

Причины и обстоятельства пожара выясняются, уточняется информация о пострадавших, - добавили в МЧС региона.