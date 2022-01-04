На заводе в ставропольском Зеленокумске лопнула емкость с кипятком, есть жертвы

4 янв. 19:58

Сегодня в ставропольском Зеленокумске из-за разгерметизации емкости с кипятком погибли два сотрудника кирпичного завода, еще один пострадал, - сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

"Сегодня днем в Зеленокумске на коммерческом предприятии по выпуску силикатного кирпича произошла нештатная ситуация. Во время выполнения производственных работ произошла разгерметизация находящейся под давлением емкости с горячей водой. К глубокому сожалению, погибли двое сотрудников завода", - написал Владимиров в Instagram, передает РИА Ногвости.

Пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести, ему оказывается необходимая медпомощь.

"Никаких угроз для жизни города, работы коммунальных систем инцидент не несет. На месте работают экстренные службы, правоохранительные органы. Все обстоятельства будут установлены. Ситуация на контроле", - подчеркнул глава края.

Проводится проверка в связи с происшествием на предприятии ОП "Силикат" ООО "Масикс-Дон". По данным ведомства, из строя вышла паровая установка, - сообщили в прокуратуре Ставрополья.