Токаев призвал демонстрантов не поддаваться призывам к подрыву стабильности

4 янв. 19:13

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня призвал соотечественников, вышедших на улицы для участия в акциях протеста после подорожания сжиженного газа, не поддаваться призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства общества.

"Правительство в рамках данных ему полномочий в целях обеспечения стабильности в стране приняло решение снизить в Мангистауской области цену за сжиженный газ до 50 тенге ($0,11) за литр. Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества", - написал Токаев в своем аккаунте в Twitter, передает РИА Новости.

Другие требования митингующих социально-экономического характера будут рассмотрены отдельно, в том числе в ходе намеченного на завтра рабочего совещания в столице, - добавил президент Казахстана.

Напомним, жители Мангистауской области Казахстана устроили акцию протеста против повышения цен на сжиженный газ, выросший с 1 января с 60 до 120 тенге за литр. К ним присоединились жители других регионов страны. Митингующие требовали снизить стоимость голубого топлива до 50 тенге за литр, а не до 80-90 тенге, как обещали в правительстве. Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации, члены которой сегодня сообщили, что готовы выполнить главное требование протестующих и снизить цену газа в Мангистауской области. По информации из соцсетей, митинги в поддержку протестующих проходят и в соседних Атырауской и Западно-Казахстанской областях.