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Петарда на Кубани убила инспектора ДПС

Петарда на Кубани убила инспектора ДПС

На Кубани скончался сотрудник ДПС, получивший травму во время несения новогоднего дежурства на трассе М-4 "Дон", - сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Краснодарскому краю.

"Первого января около 00.05 в дежурную часть ОМВД России по Кущевскому району поступило сообщение о том, что во время несения службы инспектор ДПС ОР ДПС ГИБДД Отдела МВД России по Кущевскому району получил травму от попадания петарды в голову", - указывается в релизе, передает РИА Новости.

ЧП произошло в районе 1123-го километра федеральной трассы М-4 "Дон". На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи, полицейского госпитализировали, однако спустя некоторое время он скончался.

"Третьего января в 14:20 находясь в лечебном учреждении сотрудник ДПС скончался, не приходя в сознание", - подтверждает ведомство.

Полиция на Кубани устанавливает обстоятельства инцидента, сотрудниками регионального МВД проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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