Снегопад в Сочи закрыл несколько горнолыжных трасс

4 янв. 18:44

Оперативные службы кубанского города-курорта Сочи в круглосуточном режиме расчищают автодороги и горнолыжные трассы, которые занесло снегом.

"В Адлерском районе Сочи для оперативной уборки и вывоза снега задействованы 66 единиц техники и 161 человек. Ряд трасс на горных курортах временно закрыт для катания с целью обеспечения безопасности отдыхающих", - сообщает пресс-служба администрации Сочи, передает "Интерфакс".

В городе ведется постоянный мониторинг работы всех служб и объектов, приняты дополнительные меры безопасности в связи со снегопадом, а в горном кластере для уборки и вывоза снега привлечены дополнительные силы и средства.

Межведомственный городской оперативный штаб по проведению зимнего сезона продолжит работать в круглосуточном режиме до 9 января, поскольку в Сочи, по прогнозам синоптиков, ожидаются осадки, в предгорных районах - мокрый снег, а в горном кластере на отметках выше 500 м над уровнем моря сохраняется лавинная опасность, - говорится в сообщении.