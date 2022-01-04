Страны ОПЕК+ будут восстанавливать нефтедобычу

4 янв. 18:29

Сегодня в формате видеоконференции прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, сразу после которого началась министерская конференция ОПЕК+ - она, как и ожидалось, прошла без сюрпризов - по ее итогам страны-участники соглашения ожидаемо одобрили увеличение добычи нефти в феврале на 400 тыс баррелей в сутки (б/с), эту информацию подтвердила ОПЕК, опубликовав соответствующий пресс-релиз.

"Утвердили рост на 400 тыс б/с", - цитирует собеседника ТАСС.

Договоренность подтвердили участники 24-й министерской встречи стран ОПЕК и не-ОПЕК, которую провел вице-премьер Александр Новак.

"Мы привержены соглашению ОПЕК+ и подчеркиваем это регулярно. Безусловно, каждой стране необходимо придерживаться утвержденных уровней. В случае необходимости, конечно, нужно предусматривать в том числе и корректировку графиков компенсаций для тех, кто полностью не исполняет свои обязательства", – отметил вице-премьер.

Согласно официальному графику, в феврале страны ОПЕК+ смогут добывать 40,894 млн б/с. Из этого объема на Россию и Саудовскую Аравию придется по 10,227 млн б/с.

Также в феврале страны ОПЕК+ будут сокращать добычу уже только на 2,959 млн б/с, а не 9,5 млн б/с, как в мае 2020 года.

Нефтеэкспортеры ОПЕК+ исходят из того, что рынок нефти в настоящее время сбалансирован, говорилось в заключении мониторингового комитета. При этом члены комитета ожидают, что после первого квартала 2022 года рынок начнет смещаться в сторону профицита и запасы нефти будут расти.

Министры ОПЕК+ также продлили до конца июня план компенсации перепроизводства нефти, - указывается в финальном коммюнике.

Следующее заседание стран ОПЕК+ назначено на 2 февраля. На нем министры должны обсудить уровни добычи нефти на март.