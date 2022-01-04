США могут направить для беседы с Путиным пятерых президентов

4 янв. 18:03

В США придумали "оригинальный формат" встречи с президентом РФ Владимиром Путиным: для решения внутренних и внешних политических проблем страны следует созвать совет, состоящий из предшественников нынешнего главы Белого дома, - предложил старший советник Атлантического совета в Вашингтоне Харлан Ульман, говорится в статье для The Hill.

"Предположим, в Кэмп-Дэвиде на длительное время будет созван совет бывших президентов. Джимми Картер в силу возраста может не присутствовать. Билл Клинтон, Джордж Буш, Барак Обама и Дональд Трамп в совокупности представляют 32 года президентского опыта. …Эту же идею нужно распространить на совместные встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным", - рассказал Ульман, передает РИА Новости.

Основная задача совета будет состоять в том, чтобы найти компромисс, отвечающий интересам всех сторон, - отметил Ульман, посетовав на то, что политическая система США переживает кризис из-за устаревшей Конституции XVIII века. Внесение поправок в основной документ невозможно из-за особенностей двухпартийной системы, - добавил автор.

"Это была бы самая странная встреча. Но учитывая серьезный характер нашего кризиса, какова альтернатива?" - заключил Ульман.

Напомним, Владимир Путин и Джо Байден в ночь на 31 декабря провели телефонный разговор, в ходе которого глава Белого дома пригрозил "масштабными санкциями" из-за ситуации с Украиной. В ответ российский президент заявил, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать полный разрыв отношений.

В новом году также запланированы несколько мероприятий: 10 января пройдут переговоры с США по гарантиям безопасности, 12 января - консультации россиян с НАТО, а на 13 января запланирована встреча представителей Москвы и ОБСЕ.