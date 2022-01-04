СМИ: Взрыв газа в автосалоне Тебриза унес жизни матери и двоих детей

4 янв. 17:53

Женщина и двое детей сегодня погибли в выставочном салоне грузовых автомобилей в иранском Тебризе, еще 7 человек получили ранения, - передает иранское информационное агентство Tasnim.

"В результате взрыва и последующего за ним пожара в выставочном салоне грузовых автомобилей в городе Тебриз погибли три человека - женщина и два ребенка. Еще семь человек получили ранения", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Причиной взрыва стала утечка газа и взрыв баллонов со сжиженным газом, - говорится в сообщении.