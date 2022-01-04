Борель не намерен обсуждать "Северный поток - 2" с Украиной

4 янв. 17:43

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе своего визита в Киев 4-6 января не будет обсуждать "Северный поток - 2".

"Вопрос о "Северном потоке - 2" теперь находится в руках германского регулятора", - сказал Боррель в опубликованном сегодня интервью Польскому агентству печати, передает ТАСС.

Боррель также заявил, что его визит в Киев, в ходе которого он намерен вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой посетить зону конфликта в Донбассе, "должен подчеркнуть сильную поддержку Европейского союза суверенитету и территориальной целостности Украины".

В интервью он также повторил все основные тезисы, которые озвучиваются во всех заявлениях ЕС по ситуации Украине на протяжении последних двух месяцев, предупредив, что ЕС готов ввести жесткие санкции против РФ в случае ее якобы возможной военной агрессии против Украины.

Напомним, для запуска газопровода компании Nord Stream 2 AG нужно получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора. Процесс сертификации был приостановлен 16 ноября до тех пор, пока передача основных активов и человеческих ресурсов дочерней компании не будет завершена и Федеральное сетевое агентство сможет проверить новые документы. Федеральное сетевое агентство не может запретить прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф.

29 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с партнерами выполнила свою задачу по созданию "Северного потока - 2", теперь слово за европейцами. "Как только партнеры в Европе примут решение о начале работы, в Европу сразу же начнут поступать большие дополнительные объемы российского газа", - добавил глава российского государства, отметив, что запуск "Северного потока - 2" приведет к снижению цен на газ в Европе.

Напомним, сегодня цена газа в Европе в ходе биржевых торгов вновь поднялась выше $1 100 за тыс кубометров на фоне сокращения транзита российского газа через Украину и снижения температуры в Европе - на хабе TTF в Нидерландах она выросла до $1 133 за 1 тыс кубометров, а общий рост стоимости газа с начала торгов составляет около 20%.