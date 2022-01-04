Украинский курортный Трускавец остался без воды из-за неподписанного договора

4 янв. 17:26

Целый украинский курортный город Трускавец во Львовской области остался без водоснабжения в связи с окончанием действия договора, - сообщила сегодня пресс-служба департамента гражданской защиты населения областной государственной администрации.

"В связи с тем, что между ООО "Трускавецкий водоканал" и коммунальным предприятием "Дрогобычводоканал" не был заключен договор на водоснабжение на 2022 год, с 9:00 (10:00 мск) накануне "Дрогобычводоканал" прекратил подачу воды в город. Подписание договора намечено на сегодня, 4 января", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале, передает РИА Новости.

Также город накопил приличный долг перед поставщиками: "Информируем, что на 3 января 2022 года долг ООО "Трускавецкий водоканал" перед КП "Дрогобычводоканал" составляет 12,5 миллиона гривен (около $456,2 тыс)", - проинформировали в пресс-службе "Дрогобычводоканала".

Жители города возмущены ситуацией и завтра намерены протестовать возле здания горсовета, если водоснабжение не возобновят.

Напомним, Трускавец - уникальный бальнеологический курорт, расположенный в предгорье Карпат, который славится своими минеральными водами "Нафтуся" – их в городе насчитывается 14.