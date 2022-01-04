"Газовые протесты" станут темой совещания президента Казахстана

4 янв. 17:11

Завтра, 5 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведет рабочее совещание по вопросам социально-экономической ситуации на фоне охвативших западные регионы страны митингов против подорожания сжиженного газа, - сообщил пресс-секретарь Токаева Берик Уали.

"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведет рабочее совещание с членами правительства, сотрудниками своей администрации и представителями других заинтересованных органов по вопросам социально-экономической ситуации в стране", - написал Уали в Instagram, передает РИА Новости.

Напомним, жители Мангистауской области Казахстана устроили акцию протеста против повышения цен на сжиженный газ, выросший с 1 января с 60 до 120 тенге за литр. К ним присоединились жители других регионов страны. Митингующие требовали снизить стоимость голубого топлива до 50 тенге за литр, а не до 80-90 тенге, как обещали в правительстве. По информации из соцсетей, митинги в поддержку протестующих проходят и в соседних Атырауской и Западно-Казахстанской областях.