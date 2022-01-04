Белорусские медики сегодня выпишут всех пострадавших в ДТП россиян

4 янв. 16:44

Белорусские медики планируют сегодня выписать практически всех пострадавших в ДТП под Витебском россиян, - сообщил заместитель главного врача по хирургической помощи Витебской областной клинической больницы Александр Горбунов.

"Сегодня выписываются 40 человек: за ними придет автобус, и российская сторона доставит их к месту жительства", - приводит слова Горбунова РИА Новости со ссылкой на издание "Беларусь сегодня".

У большинства пострадавших были порезы, ушибы и ссадины, у семерых - переломы кости носа, а у двоих травмы тяжелые: перелом 12-го грудного позвонка и перелом второго поясничного позвонка, - рассказал Горбунов.

Что касается российских пациенток с травмами позвоночника, то принято решение перевезти их из Витебска в Россию на реанимобиле, который прибудет из России, - сообщила первый заместитель министра здравоохранения Беларуси Елена Кроткова.

"Вероятнее всего их доставят в Смоленск, а оттуда - по местам жительства. Каких-то оперативных вмешательств, дополнительных инструментальных обследований не требуется", - заверила она.

Ранее СК Беларуси сообщил, что 3 января в Витебской области водитель Renault при совершении обгона выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с экскурсионным автобусом, в котором находились 42 человека, почти все - граждане Российской Федерации, которые ехали на экскурсию в Витебск. Водитель легкового автомобиля погиб в ДТП, а пассажиры и водитель автобуса были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.