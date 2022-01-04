Многодетные семьи в КЧР оценили региональный маткапитал

4 янв. 16:31

За минувший 2021 год материнским капиталом из бюджета Карачаево-Черкесии (КЧР) воспользовались 400 многодетных семей, - сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

"Традиционно Карачаево-Черкесия входит в число регионов - лидеров Российской Федерации по росту рождаемости. Этому способствуют и принятые на федеральном и региональном уровнях меры поддержки семей. 400 семей, имеющих четырех или более детей, получили финансовую поддержку из средств республиканского материнского капитала в размере 105 500 рублей", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Также в связи с рождением третьего ребенка более 6 тыс человек получили финансовую поддержку в виде ежемесячной выплаты в размере 10,8 тыс рублей, более 1,1 тыс семей в связи с рождением второго ребенка получили единовременную выплату в размере 25 тыс рублей, а свыше 5,5 тыс человек оформили ежемесячную выплату в связи с рождением первого ребенка в размере 10,8 тыс. рублей, - добавили в пресс-службе.

Напомним, в КЧР регионе проживает более 9 тыс многодетных семей, в которых насчитывается более 31 тыс детей.