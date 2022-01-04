Санкт-Петербург заметет снегом

4 янв. 16:15

Сегодня на Санкт-Петербург обрушится мощный снегопад, - сообщили в Росгидромете.

В Северной столице уже объявили "желтый" уровень опасности – погодные катаклизмы представляют потенциально опасные погодные условия для гостей и жителей города, они принесут с собой сильный снегопад с налипанием мокрого снега и обледенением, - сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

"По информации Росгидрометцентра России, с 21 часа 4 января до 21 часа 5 января на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного снегопада с налипанием мокрого снега и обледенением", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Городские власти призвали водителей соблюдать осторожность при поездках, а по возможности воздержаться от использования автотранспорта. К осторожности призвали и пешеходов.