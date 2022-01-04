Копия священного для мусульман дерева появилась в Чечне

4 янв. 15:55

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил на своей странице во "ВКонтакте" о появлении в Грозном точной копии дерева, под которым отдыхал пророк Мухаммед.

Он напомнил, что дерево, которому более 15-ти веков, расположено в провинции Аль-Азрак недалеко от столицы Иордании. Считается, что пророк отдыхал под ним во время первого торгового путешествия в Сирию.

По словам Кадырова, для создания образца были использованы современные технологии. Также лидер Чечни рассказал о планах высадить в республике отросток от настоящего дерева. Власти Иордании готовы оказать помощь.

На информационной табличке указано, что масштаб дерева выполнен один к одному.