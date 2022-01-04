В Казахстане снизят стоимость газа

4 янв. 15:42

Замглавы правительства Казахстана Ералы Тугжанов и министр энергетики Магзум Мирзагалиев сообщили участникам акции протеста на площади Ынтымак в Актау, что цена на газ будет снижена до 50 тенге за литр.

Помимо этого, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведет совещание, на котором будет обсуждаться социально-экономическая ситуация в республике, заявил его пресс-секретарь Берик Уали.

"Завтра, 5 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведет рабочее совещание с членами Правительства, сотрудниками своей Администрации и представителями других заинтересованных органов по вопросам социально-экономической ситуации в стране", - написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, жители Мангистауской области Казахстана устроили акцию протеста против повышения цен на сжиженный газ, выросший с 1 января с 60 до 120 тенге за литр. К ним присоединились жители других регионов страны. Митингующие требовали снизить стоимость голубого топлива до 50 тенге за литр, а не до 80-90 тенге, как обещали в правительстве.