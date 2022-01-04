Сигарета стала причиной гибели жителя Москвы в собственной квартире

4 янв. 15:26

Житель Москвы заживо сгорел в собственной квартире из-за непотушенной сигареты, сообщает РЕН-ТВ.

Трагедия произошла на улице Крылатские Холмы на западе столицы. Огонь вспыхнул ночью в квартире на втором этаже. Спасателям пришлось выбить дверь жилища. Известно, что в квартире проживала пожилая пара. Женщина осталась жива.

"Он курил. Как там все произошло, никто не знает сейчас. Нам просто стучали в двери, мы все же спали. Потом проснулись. Стучали в двери, просили не выходить, открыть форточки, потому что здесь было полное задымление. Я не слышала криков, только долбеж, потому что здесь вот выламывали дверь, чтобы попасть", — заявила очевидец.